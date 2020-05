Ja Morant a changé de G.O.A.T. après avoir vu The Last Dance

Né le 10 août 1999, Ja Morant voyait avant la diffusion du documentaire The Last Dance LeBron James comme le meilleur joueur de l’histoire. Il a depuis changé d’avis :

What effect did the Last Dance documentary have on Gen Z??? Well for @jamorant it changed his mind on who is the GOAT. What are your thoughts? Did it change yours?? pic.twitter.com/e0FLmFj0JG

— Taylor Rooks (@TaylorRooks) May 21, 2020