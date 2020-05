Giannis Antetokounmpo : « Giannis et le Greek Freak sont deux personnes différentes »

Lors d’une apparition sur ESPN Wisconsin avec son coéquipier Pat Connaughton, Giannis Antetokounmpo a discuté de son surnom, le Greek Freak.

« C’est un très bon surnom je trouve, je l’aime bien. Je ne me souviens pas de la première fois que je l’ai entendu, c’était sûrement durant mon année rookie, mais je ne sais pas qui l’a trouvé. Je suis simplement arrivé sur le terrain un jour et j’ai dû faire un dunk ou un contre un peu fou et après ça tout le monde a commencé à m’appeler le Greek Freak. C’est resté, j’adore, c’est cool comme surnom. » Giannis Antetokounmpo

Au fil des années et du développement de sa notoriété jusqu’à son titre de MVP l’année dernière, Antetokounmpo a appris à trouver un équilibre entre sa vie de star du basket et sa vie bien plus calme en dehors des terrains.

« Le plus important c’est de ne pas se perdre soi-même. Il y a beaucoup de pression, tu vas avoir cet événement pour Nike ou cet autre événement pour T-Mobile, tu as énormément de sollicitations et de choses à faire, mais il faut réussir à équilibrer ta vie personnelle avec la vie du Greek Freak. Giannis et le Greek Freak sont deux personnes différentes. J’espère que ça ne fait pas arrogant de dire ça, je ne veux pas paraître arrogant, mais c’est comme ça que j’essaie de penser. Quand je suis avec ma famille, je suis avec ma famille. Parfois quand tu es MVP, le leader de l’équipe, que tu dois faire une séance photo et tout ça, tu te perds, mais dès que je suis avec ma famille, je suis moi-même. » Giannis Antetokounmpo

via ESPN