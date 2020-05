Kendrick Perkins raconte l’origine de la brouille entre Rajon Rondo et Ray Allen : “Nous les avons fait boxer pendant 2 rounds”

Après avoir dévoilé l’origine de la brouille entre Paul Pierce et LeBron James, Kendrick Perkins s’est attaqué aux origines de celle entre Rajon Rondo et Ray Allen sur Sirius XM NBA Radio. Le point de départ c’est une volonté du shooteur que le meneur de jeu soit échangé contre Chris Paul.

“Il y a un moment où Rondo était probablement un des 5 meilleurs meneurs de jeu de la ligue. Il y avait Derrick Rose, il y avait Chris Paul, et le nom qui me vient ensuite en tête c’était Rondo. Il y avait aussi Tony Parker, mais Rondo était juste là. Il multipliait les All-Star Games, il battait des records de passes décisives, il faisait des triple-doubles, ce genre de choses. Et lors de la saison 2009-10, non plutôt 2008-2009, lorsque Chris Paul voulait quitter New Orleans. Il y a des rumeurs qui ont commencé à circuler et il a été mis sur la table : si nous transférions Rondo pour avoir CP3 ? Et KG (Kevin Garnett) et Paul (Pierce) étaient là : ‘Nah, nous n’allons pas faire ça. Aussi bon que CP soit, nous venons juste de remporter un titre, nous sommes excellents avec Rondo. Il nous apporte tout ce dont nous avons besoin.’ Et Ray Allen était là : ‘Nah, faisons-le.’ Et ce qui s’est passé c’est que Rondo a fini par l’apprendre et ça a commencé à partir de là. On en est même arrivé à un stade où nous avons apporté les gants de boxe à la salle pour eux . Genre Ray et Rondo ont mis les gants. Nous les avons fait boxer pendant deux rounds. Nous nous battions tout le temps. Mais le truc c’est que Rondo n’a jamais pu oublier ça.” Perkins