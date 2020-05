Un documentaire sur les Warriors “We Believe” en préparation

Dans les mois et les années qui viennent on va avoir droit à un nombre sans doute jamais vu de documentaires. Avec le succès de The Last Dance, cela va sans doute donner des idées et pas mal son déjà en production. On sait qu’il va y en avoir un sur la Reedeem Team, un sur Magic Johnson, et on apprend que les Warriors vont avoir le leur. Mais pas sur la dernière dynastie, sur les Warriors 2007, version “We Believe”. C’est Matt Barnes qui l’a annoncé lors d’un apparition sur “The Bill Simmons Podcast.”

“Nous sommes en train de faire un documentaire sur “We Believe.” Barnes

Pour l’instant pas beaucoup plus d’informations sur ce doc au sujet de la fameuse équipe des Warriors qui avait éliminé les Dallas Mavericks au premier tour, pourtant tête de série numéro 1, une première dans l’histoire sur une premier tour au meilleur des 7 matchs.

“J’ai passé du temps avec Baron (Davis) l’autre jour et nous avons en quelque sorte ressassé le passé.” Barnes

A l’époque les Warriors étaient emmenés par Baron Davis, Stephen Jackson, Matt Barnes, Al Harrington, Jason Richardson, Monta Ellis ou encore Mike Piétrus . Il s’étaient inclinés au second tour face au Jazz.