La NBA annonce qu’elle discute avec Disney pour y reprendre la saison fin juillet !

Une étape de plus en vue de la reprise de la NBA ! Ces derniers jours une reprise de la saison semble de plus en plus d’actualité et la ligue s’active en coulisse pour que cela puisse se faire. On sait depuis des semaines, que plusieurs villes sont en lice pour accueillir la fameuse bulle, ce qu’Adam Silver avait confirmé, n’écartant rien, notamment que cela reprenne dans deux sites.

Toutefois, selon le communiqué de Mike Bass, porte-parole de la ligue, on se dirige vers une bulle dans un seul site, et confirmation des rumeurs qu’Orlando tient la corde. La NBA a entamé des discussions préliminaires avec Walt Disney Corporation afin de reprendre sa saison Disney’s ESPN Wide World of Sports Complex d’Orlando fin juillet. Le complexe serait ainsi le lieu des entraînements, des matchs, mais aussi de l’hébergement des équipes.

La NBA précise qu’elle travaille avec les experts du gouvernement et les responsables de santé publique afin de mettre en place des directives pour s’assurer que les protocoles médicaux et les protections appropriées soient mises en place pour une reprise sur un seul site. Elle insiste sur le fait que la santé et la sécurité restent la priorité.

Rappelons que pour le format de reprise, la ligue a sondé les GM hier.