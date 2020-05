Jamal Crawford : “Jerry Krause pensait qu’il allait réussir à faire siger Grant Hill, Tim Duncan et Tracy McGrady”

Après le titre de 1998, Jerry Reinsdorf et Jerry Krause, le propriétaire et le General Manager des Bulls, se sont lancés dans une opération reconstruction pour tenter de construire une nouvelle équipe capable de remporter un titre, mais cette fois sans Michael Jordan, parti à la retraite. Pour parvenir à leur objectif, les deux hommes ont tradé une grosse partie des vétérans présents dans l’effectif. Le but ? Avoir beaucoup d’espace sous le cap et des rookies prometteurs. Avec en ligne de mire trois stars de premier plan, selon Jamal Crawford, drafté en huitième position en 2000.

“Lors de mes première et deuxième années dans la ligue, on était l’équipe la plus jeune. Et les fans le savaient et se disaient : “OK, ça va être l’année de la reconstruction.” Mais quand j’étais rookie, Jerry Krause pensait qu’il allait réussir à faire signer Grant Hill, Tim Duncan et Tracy McGrady. Michael Jordan venait de prendre sa retraite. On avait tout cet espace sous le cap, tous ces rookies. Jerry n’arrêtait pas de dire… Et vérifiez si vous le voulez. Je vous garantis que Grant, Tim et T-Mac étaient tous free agents. Et Jerry pensait de tout son coeur qu’on signerait les trois. Même si on en avait que deux, ça aurait été incroyable.” Jamal Crawford.

Sauf qu’aucun des trois joueurs n’a finalement porté le maillot des Bulls. 22 ans après la retraite de Jordan, la franchise n’a gagné que cinq séries de playoffs.