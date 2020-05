Matt Barnes : « Cette bague, je ne la compte pas comme un titre »

Signé en mars 2017 par les Warriors, Matt Barnes a démarré – suite à l’entorse du genou de Kevin Durant – 5 des 20 matchs de saison régulière qu’il a joués avec l’équipe. Ensuite touché à la cheville (et Durant revenu à la compétition), il n’a que très peu participé aux playoffs de l’équipe avec 5.1 minutes de moyenne par match sur 12 rencontres disputées.

« Cette bague est toujours dans le bureau de Raymond Ridder (responsable relations publiques des Warriors depuis 22 saisons), le meilleur ‘media guy’. Je ne la compte pas comme un titre.

Je suis arrivé quand Kevin Durant s’est blessé, je jouais 20-25 minutes, et le match où KD revient, peut-être une semaine avant les playoffs, je me blesse. La pire entorse de la cheville de ma vie. Je ne suis pas remis avant la fin du second tour quand ils sont déjà à 8-0 (ils sont montés jusqu’à 12, une première dans l’histoire, ndlr). En tant que vétéran je sais qu’ils ne vont pas changer la rotation à ce moment-là, je ne m’attends pas à ce qu’ils le fassent. Donc je reste assis et j’encourage les gars, je leur parle quand ils en ont besoin et je profite, tout simplement. Je n’ai pas transpiré, je n’étais pas dans les tranchées avec eux. Je n’ai pas défendu sur LeBron. J’ai eu un tour gratuit, une bague gratuite. » Matt Barnes