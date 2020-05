Paul Pierce dévoile son Top 5 de l’histoire et en remet une couche sur LeBron James et le Heat

Avant-hier Paul Pierce a fait parler de lui en déclarant que LeBron James ne faisait pas partie de son Top 5 de l’histoire, alors même qu’il y a deux ans il l’incluait dans de Top. Invité de NBA Countdown, il est revenu sur sa déclaration.

Il a dévoilé son Top 5, qui est le suivant :

“C’est la combinaison de stats et des victoires, et comment ils ont impacté ces victoires. Bien sûr LeBron James a eu un impact, c’est un des meilleurs joueurs de l’histoire. Je n’ai pas dit qu’il ne l’était pas, j’ai juste dit qu’il ne faisait pas partie de mon Top 5 pas qu’il n’était pas un des meilleurs.” Pierce

Kendrick Perkins intervient alors :

La réponse de Pierce

Au tour de Jay Williams d’intervenir :

Ce à quoi Pierce répond :

“Je n’en aurais probablement pas remporté sans KG et Ray Allen, mais tout le monde a besoin d’être entouré. LeBron n’a pas gagné sans D-Wade, Chris Bosh, puis ensuite avec deux All-Stars avec Kevin Love et Kyrie Irving. Kareem avait Magic. C’est impossible seul. Kobe avait un seul All-Star quand il nous a battus et nous avions 4 All-Stars. […] LeBron a joué au Miami Heat, qui à mes yeux, a eu des résultats inférieurs aux attentes, et où sans Ray Allen il n’y aurait eu qu’un titre. Soyons honnêtes. Quand nous avons vu que LeBron allait à Miami avec D-Wade et Chris Bosh, vous ne pensiez pas qu’ils allaient tout dominer ? C’était genre : ‘Cette équipe, personne ne peut les battre.’ Ils auraient dû gagner 1 titre en 4 ans et ils ont fini avec 2 en 4 ans. Ils auraient dû en gagner 3 sur 4.” Pierce