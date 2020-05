Nicolas Batum : “On a même fait un débrief’ de The Last Dance avec Michael Jordan” 

Ces 4 dernières semaines, en pleine suspension de la saison NBA, le sujet qui a animé la planète basket, c’est bien sûr The Last Dance. Comme sans doute 99% des joueurs NBA, Nicolas Batum a suivi ça chaque dimanche, mais lui, comme ses coéquipiers des Hornets, ont pu faire un débrief’ avec un certain Michael Jordan.

