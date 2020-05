Tracy McGrady sur Kobe Bryant : « Ce gars était réellement convaincu qu’il était meilleur que Michael Jordan… à 19 ans »

En live avec Matt Barnes et Stephen Jackson dans le podcast All The Smoke, Tracy McGrady a raconté l’importance qu’avait eu pour lui Kobe Bryant au début de sa carrière.

« J’ai regardé la façon dont Kobe travaillait quand on était plus jeunes. Il m’a dit ça il y a très longtemps, on était encore des ados, c’était à Paris pour adidas : ‘Joue pas en pick-up game bro, bosse tes skills et je te promets que ça va payer. Parce qu’en pick-up tu ne vas prendre que quelques tirs, mais si tu bosses tout seul, tu vas prendre 400, 500 shots’. Donc je n’ai jamais joué en pick-up. J’ai bossé sur mon jeu, mon footwork, tout. » Tracy McGrady

Les deux ont d’abord été très proches, avant de progressivement s’éloigner.

« On était tous les deux chez adidas, on était tous les deux passés du lycée à la NBA directement. Je suis allé le voir à L.A., je suis resté chez lui, il y avait aussi ses parents, sa maman faisait du poulet frit, du macaroni & cheese, je mangeais bien chez lui je vous le dis ! Quand tu côtoyais Kobe à 19 ans, tu n’avais pas du tout l’impression que c’était un ‘rookie’, parce que son état d’esprit était tellement différent ! Je n’ai jamais vu ça chez quelqu’un de 19 ans. Il était réellement convaincu qu’il était meilleur que Michael Jordan… à 19 ans. Et à l’époque je le regardais comme s’il était fou. On regardait ses cassettes Come Fly With Me, Michael Jordan Playground… religieusement ! Il faisait pause, il remettait en arrière, il imitait ce qu’il venait de voir… ça l’obsédait. Et son éthique de travail… faire la fête, ce n’était pas son truc. Quand on lui demandait s’il voulait venir en boîte il disait non, je vais aller shooter à la salle. Il était différent, j’ai beaucoup appris de lui. On a commencé à s’éloigner ensuite parce qu’il a tout sacrifié, il a coupé les ponts avec tout le monde pour se concentrer sur le fait d’essayer de gagner des titres et d’être le meilleur possible pendant que moi j’essayais de gagner des titres de meilleur scoreur. » Tracy McGrady