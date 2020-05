Chris Mullin raconte le jour où Michael Jordan a voulu défier au tennis l’ancien numéro 4 mondial

Le documentaire The Last Dance a beaucoup mis l’accent sur la nature de compétiteur de Michael Jordan que ce soit au basket, aux cartes ou encore au golf. Mais Chris Mullin a partagé une anecdote à propos de His Airness qui montre que ce dernier ne se cantonnait pas à ses sports de prédilection.

“Chris Mullin : “Le truc avec Michael, c’est que tout ce qu’il fait est une compétition. Peu importe en fait, il peut toujours trouver un truc pour que ça le devienne. Donc l’été 93 on était en train de jouer au golf lui moi et Rod Higgins (ami avec les deux hommes ndlr) et il avait une énergie incroyable. Quand on termine, on se demande ce qu’on allait faire après, et je propose de faire un tennis. On est allé à la maison de Brad Gilbert (un ancien joueur de tennis américain né à Oakland, qui a été quatrième du classement ATP en 1990 ndlr).

Brad Gilbert : Je crois que j’avais perdu assez tôt dans un tournoi au Canada et je suis retourné chez moi. Je venais de terminer un entrainement et j’étais sous la douche. Mon fils m’a dit que Chris Mullin était chez moi avec deux amis. Il avait quatre ans et demi à l’époque, il n’avait pas compris que c’était Michael Jordan. Il portait pourtant un de ces shorts avec le logo de sa marque dessus, mais il n’a pas fait le rapprochement. Je m’habille, et on va sur mon terrain pour taper un peu la balle.

Chris Mullin : Je me dis que oui, on va juste s’amuser un peu. Ce gars est pro, on ne va faire que ça. Mais Jordan voulait jouer un set, en tenant compte du score. Ça devait absolument être une compétition. Je ne savais même pas s’il avait déjà joué au tennis, et il était dans la maison de Brad Gilbert, sur son terrain en train de dire : “On joue un set, et on compte les points !”

Brad Gilbert : Jordan n’a jamais beaucoup joué au tennis. Je lui réponds que le tennis ce n’est pas comme le golf, qu’il faut partager la balle. Mais on a fini par jouer quelques sets en double. On s’est bien amusé, je pense qu’il était un peu en colère de ne pas être meilleur. Chris avait un peu fait de squash, et il était meilleur que lui.”

Chris Mullin : Comme j’ai dit, je pensais qu’on allait juste s’échanger quelques balles. Mais non, il voulait jouer. Et Brad était-là : “Oh allez, laissez-moi tranquille un peu ! C’était la mentalité de Jordan, et c’était toujours comme ça. Il n’a pas changé entre le moment où je l’ai rencontré en 1981 et son dernier titre en 1998.”