Nikola Mirotic sur son retour en Europe : “J’étais à l’aéroport et je me suis dit : ‘ne fais pas ça Niko. Si tu y vas, tu vas signer'”

L’été dernier la free agency a été marquée bien sûr par un bouleversement du paysage avec plusieurs superstars qui ont changé d’équipe, mais aussi par de grosses signatures en Europe, comme celle de Nikola Mirotic. Pourtant l’ailier fort était très courtisé et le Jazz d’Utah avait mis sur la table un gros contrat de 45 millions de dollars sur 3 ans. Dans une interview accordée à Sergiobasket Vlogs, il s’est expliqué

“Je voulais prendre des vacances avec ma famille en Grèce. Utah voulait me rencontrer le 30 juin pour que je sois le premier joueur à signer chez eux lors de la free agency. Ils m’ont offert un contrat de 3 ans garanti, un super contrat. J’ai parlé à ma femme et elle m’a dit de faire ce qui me rendait heureux. J’ai pris un billet pour faire l’aller-retour. J’étais à l’aéroport de Thessalonique quand j’ai commencé à me dire : ‘Qu’est-ce que je fais à l’aéroport ? Pourquoi est-ce que je ne suis pas avec ma famille ? La NBA ?’ Je me suis dit : ‘Ne fais pas ça Niko. Si tu y vas, tu vas signer.’ J’ai quitté l’aéroport et je suis retourné à l’hôtel. J’ai dit à mon agent que je n’allais pas prendre le vol et de s’excuser auprès du Jazz de mon absence à l’entretien. Je vais prendre une autre voie, je ne veux pas continuer en NBA.” Mirotic

Il ne voit pas ça comme un retour en arrière, bien au contraire.

Il ne prenait plus de plaisir en NBA

“Le jeu était totalement différent. Les matchs sont tous les deux jours, c’est plus un jeu individuel, ce que j’avais vraiment du mal à comprendre lors de la première saison. Tout tourne autour des stars de l’équipe : l’entraînement, les matchs, le jeu. Il faut d’abord qu’ils touchent le ballon et ensuite ils décident. On sait déjà qui va prendre le dernier shoot et je ne comprenais pas pourquoi. J’ai dû être patient et m’entraîner. Lors de ma dernière saison, je savais ce que l’équipe attendait de moi. Mon rôle a toujours été le même. J’étais le joueur ouvert qui prend les shoots, qui joue sur pick & pop. On s’attendait à ce que je score 10 points, prenne quelques rebonds et c’est tout. J’avais le sentiment que le temps passait et que je n’avais pas joué le meilleur basket de ma vie, bien que c’était vraiment cool. Dès que j’ai commencé à ne plus avoir cette joie et ce désir de progresser, je me suis dit qu’il fallait revenir en Europe et y faire quelque chose de plus grand. Pour moi la chose la plus importante a toujours été de prendre du plaisir, d’être heureux, d’être un élément important, d’essayer de remporter des titres, et si je ne suis pas dans cet environnement, je me fiche de tout cet argent, je m’en vais. J’ai besoin de défis, de me sentir important et de prendre le dernier tir.” Mirotic