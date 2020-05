Les joueurs NBA étrangers autorisés à revenir aux Etats-Unis

Chad Wolf, secrétaire à la Sécurité intérieure des États-Unis, a signé une ordonnance pour autoriser les sportifs pros nés en dehors des Etats-unis à revenir dans le pays.

“Les événements sportifs professionnels sont une économie indispensable, et tout aussi important, ils procurent fierté collective et une unité nationale. Dans l’environnement actuel, les Américains ont besoin de leurs sports. Il est temps de rouvrir l’économie et il est temps de remettre nos athlètes professionnels au travail.” Chad Wolf