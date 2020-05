Tracy McGrady : “Yao Ming est le poste 5 le plus technique dont je peux me souvenir”

Quand Tracy McGrady a été récupéré par les Rockets en 2004, le talent de l’arrière ne faisait déjà plus aucun doute, et beaucoup salivaient déjà de son association avec l’intérieur Yao Ming. Mais faire jouer les deux ensembles a été plus compliqué que prévu, comme McGrady le raconte lui-même.

“Dès que j’ai été échangé, j’ai parlé avec le coach d’Houston Jeff Van Gundy. Je venais d’être meilleur marqueur de la ligue deux années d’affilée, et la première chose qu’il me dit, c’est que je n’allais pas garder mon titre. Je me suis demandé ce qu’il allait se passer du coup. Il a juste expliqué qu’il y avait un gars de 2m30 dans la raquette à qui on devait donner le ballon. On allait alterner entre le jeu intérieur et le jeu extérieur. Je n’avais jamais joué avec des gros intérieurs, donc j’ai dû m’ajuster. On jouait moins vite, j’ai dû changer tout mon jeu. J’ai eu dû mal au début je ne vais pas mentir. Quand il y avait une contre-attaque, je devais ralentir le jeu pour que Yao Ming puisse arriver en attaque et aller au poste. C’était un challenge mais Jeff savait que Yao et moi on devait jouer ensemble. Quand ça a été le cas, on a commencé à gagner des matchs.” Tracy McGrady.