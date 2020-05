Quand Michael Jordan piquait la chambre d’hôtel de Pat Riley

Le documentaire The Last Dance sur Michael Jordan est maintenant terminé, mais le réalisateur Jason Hehir continue de faire le tour des podcasts pour parler de son œuvre. Et il a parlé d’une histoire entre His Airness et celui qui était alors coach aux New York Knicks : Pat Riley. Histoire qui n’a malheureusement pas pu être incluse dans le documentaire.

“Après que les Bulls aient battu les Knicks en 1993, Pat Riley était à Hawaii. C’est lui qui nous a raconté ça, on avait beaucoup d’interviews géniales qu’on ne pouvait pas utiliser de gars qui ont une place à part en NBA, et Riley en fait partie. Donc en 1993, Riley était dans une suite présidentielle d’un bel hôtel à Hawaii. Et le gérant l’appelle et lui dit : “Mr Riley, il va falloir que vous quittiez la suite, nous avons un invité que nous n’attendions pas et on doit vous demander de la laisser. On va vous donner une autre chambre, il y en a de très belles. On va s’occuper de tout, mais il faut que vous quittiez cette chambre.” Ensuite, Riley va à la piscine, le staff arrive et bouge toutes ses affaires pendant qu’il passe du temps à la piscine. Il lève la tête vers le balcon de son ancienne chambre un moment, et Michael est là, sur le balcon, en train de lui faire coucou.” Jason Hehir.

De quoi mettre de mauvaise humeur, mais le parrain à la gomina n’a pas l’air d’en vouloir à l’ancien arrière des Bulls, qu’il respecte profondément aujourd’hui.