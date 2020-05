Scottie Pippen : “Quand je regarde les vidéos de Kobe Bryant, je me dis : merde, il était meilleur que Michael Jordan”

Scottie Pippen est silencieux depuis la sortie de The Last Dance, mais une vidéo d’une interview avec Thuzio qui était jusque là passée inaperçue (et sortie avant), fait surface. Scottie y évoque Kobe Bryant.

“Quand il jouait, Kobe m’appelait tout le temps. Il me demandait des conseils. C’était incroyable de savoir qu’il faisait ça avec beaucoup de joueurs. Il a fait ça avec des gens qui étaient à de domaines totalement différents, que ce soit un producteur de films ou un auteur de best-sellers. Kobe était quelqu’un de très intelligent et il croyait dans le fait d’aspirer à être le meilleur.” Pippen

Quant aux comparaisons avec Michael Jordan, dont Kobe s’est très largement inspiré et a copié dans les moindres détails, Scottie pense même qu’il était devenu meilleur.

“Vous savez, je déteste le fait que nous ne lui ayons pas dit à quel point il était vraiment un grand joueur. Kobe aspirait tellement à devenir Michael Jordan. Quand je regarde en arrière et que je vois ses vidéos, je me dis : ‘Merde, il était meilleur que Michael Jordan.’ Il a travaillé tellement dur. Ce gamin est sorti du lycée. Il n’est pas allé jouer à North Carolina sous la direction de Dean Smith. Il a tellement bossé sur son jeu. Que Dieu le bénisse.” Pippen

