Officiel : La saison d’Euroleage annulée

Edit : L’officialisation de l’annulation de la saison d’Euroleague n’a pas trop traîné. L’Euroleague, l’EuroCupe, mais aussi le tournoi Basketball Adidas Next Generation et l’Euroleague Academy sont annulés.

Having explored every possible option, the Executive Board has made the decision to cancel the 2019-20 Turkish Airlines EuroLeague and 7DAYS EuroCup, as well as the Euroleague Basketball Adidas Next Generation Tournament and EuroLeague Academy.#EUROLEAGUEUNITED

— Turkish Airlines EuroLeague (🏠) (@EuroLeague) May 25, 2020