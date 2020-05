L’agent de Bradley Beal balaye les rumeurs

Il y a quelques jours le NY Daily News rapportait que les Brooklyn Nets auraient discuté en interne d’un possible transfert de Bradley Beal afin de l’associer à Kyrie Irving et Kevin Durant. On ne sait pas trop quelle est désormais la position des Wizards à son sujet même s’il a été prolongé il y a quelques mois. En tout cas son agent Mark Bartelstein a mis les choses au clair :

“Il n’y a pas de loterie pour acquérir Beal et c’est pour cela qu’il a re-signé aux Wizards. Brad a re-signé aux Wizards parce qu’il voulait rester à Washington et les Wizards voulaient le conserver.” Bartelstein

Les Wizards ont tenté il y a encore quelques mois de l’échanger selon les rumeurs, tout comme John Wall, mais au vu de sa magnifique saison, on peut penser qu’il est celui autour de qui ils veulent construire. Il affiche 30.5 points, 6.1 passes et 4.2 rebonds cette saison.

Via Forbes