Isiah Thomas : “Ja Morant représente la nouvelle génération des grands meneurs de jeu”

Auteur d’une saison impressionnante du côté de Memphis, Ja Morant semble promis au titre de rookie de l’année (Zion Williamson ayant joué trop peu de matchs pour l’instant). Sur Skysports, Isiah Thomas n’a pas tari d’éloges sur la nouvelle star des Grizzlies.

Le double champion NBA a également mis en avant le côté collectif de l’ancien de Murray State, prêt à sacrifier ses statistiques personnelles pour la réussite de l’équipe.

“C’est un talent unique. Vos coéquipiers vont vous adorer pour ça, les statistiques un peu moins. Partager la gonfle et impliquer tout le monde, c’est ce que fait Ja. Il ne joue pas pour les stats, il joue pour gagner et laisse parler sa créativité. Ce que je vois à ce niveau-là ? C’est que lorsqu’il fait une action et qu’il a plusieurs options, il choisit toujours celle où il va improviser. Il n’y a pas de meilleur meneur rookie que lui au niveau de l’improvisation. J’aime ce qu’il fait et le chemin qu’il prend. La feuille de stats ne représente pas toujours ce qu’il fait sur le terrain. Mais au-delà de ça, il joue à un très haut niveau.” Isiah Thomas