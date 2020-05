Chris Mullin : “Cet entrainement à Monte-Carlo c’est le moment où Michael Jordan a pris le costume de leader à Magic et Larry”

The Last Dance ou encore le documentaire sur la Dream Team ont montré à quel point les entraînements de la Dream Team 1992 étaient empreints de compétitivité et d’une féroce envie de dominer. Tous les témoignages des joueurs présents vont dans le même sens, et Chris Mullin peut en témoigner. Il a le sentiment d’avoir vécu la passation de pouvoir entre Magic Johnson, Larry Bird et Michael Jordan.

“Ça s’est rapidement transformé en Magic vs Michael. Tous ceux qui étaient sur le parquet étaient d’incroyables joueurs, des Hall of Famers, mais cet entrainement à Monte-Carlo c’est le moment où Michael a pris le costume de leader à Magic et Larry. Larry lui a laissé volontiers. Magic, pas tellement. C’était vraiment intense. Beaucoup de trash talk, mais c’était vraiment amusant. À la fin de la session, tout le monde rigolait. C’était notre dernier entrainement avant de décoller pour Barcelone.” Chris Mullin

Alors que les deux 5 qui s’affrontaient étaient : Jordan, Pippen, Bird, Ewing et Malone vs Magic, Barkley, Robinson Laettner et Mullin, l’ancienne star des Warriors pense que le coach, Chuck Daly a volontairement opposé Michael Jordan et Magic Johnson.

“Oui, je pense que c’est ce qu’il a fait. La veille nous avions joué, mais c’était une performance sans éclat. Il a juste voulu nous bouger un peu, que ce soit plus tranchant. Il savait ce qu’il se passait entre Michael et Magic, qu’ils se rentraient souvent dedans. Michael évidemment, a été incroyable. Mais les matchs-up qu’il y avait : Charles [Barkley] contre Karl Malone, Patrick [Ewing] contre David [Robinson] et Michael contre Magic et Clyde Drexler. C’était une salle de gym fermée, et la compétition était ultime. Et à partir de ce moment-là, Magic et Larry étaient les leaders et nous avions un immense respect pour eux. Mais Michael était clairement le meilleur joueur du monde. Avant d’aller à Barcelone, Magic et Larry lui disaient : ‘Vas-y, fais ton truc, emmène-nous en terre promise'”. Chris Mullin

Les images issues du documentaire sur la Dream Team :

Via The Athletic