Andrew Bogut a l’intention de continuer mais passe en mode ‘wait and see’

Continuera, continuera pas ? La question demeure pour Andrew Bogut, qui avait annoncé qu’il prendrait une décision sur la suite à donner à sa carrière au mois de mai. Dimanche dans un tweet, l’Australien a pour le moment annoncé qu’il ne re-signerait pas avec les Sydney Kings – ou n’importe quelle autre équipe professionnelle – pour le moment.

« Avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement l’avenir manque de clarté, notamment concernant le sport professionnel à travers le monde. Ceci n’est en rien une annonce de retraite, il est simplement trop difficile de prendre des décisions concrètes à l’heure actuelle. J’ai décidé d’écrire cette note pour avertir suffisamment tôt les Sydney Kings alors que la free agency approche.

J’ai beaucoup apprécié ce temps passé à la maison avec ma famille et j’en ai appris plus sur mes enfants que cela n’aurait pu être possible précédemment.

Mon corps apprécie également ce break après 19 mois consécutifs de compétition et j’espère être de retour sur le terrain dans le futur proche ! Le plan maintenant ? Passer du temps avec ma femme et mes enfants, doucement retrouver ma condition physique et tirer le meilleur parti du temps que nous n’avons habituellement pas à la maison. »