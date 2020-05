Sam Smith : « Il y a plusieurs choses dans le documentaire, quand je les ai vues, je savais qu’il les avait inventées ou qu’il mentait »

Auteur des ‘Jordan Rules’ et journaliste pour Bulls.com, Sam Smith a suivi de près Michael Jordan à partir de 1987 et selon lui, le sextuple champion NBA n’a pas dit la vérité et uniquement la vérité dans The Last Dance :

« Il y a plusieurs choses dans le documentaire, quand je les ai vues, je savais qu’il les avait inventées ou qu’il mentait. Pas des choses très importantes, mais c’est comme lorsqu’un téléfilm passe et qu’ils disent que c’est ‘inspiré d’une histoire vraie’. C’était ça, c’était inspiré d’une histoire vraie. Les grandes lignes sont là mais beaucoup de détails, comme le truc de la pizza, de ‘l’empoisonnement’, c’était complètement absurde. Il y avait plusieurs choses comme ça que je ne creuserai pas. Ce n’était rien de très important, mais le truc à la fin, c’était un gros mensonge (sur la possibilité que tout le monde re-signe un an de plus ?) » Sam Smith

Bon, on aurait bien voulu qu’il creuse, parce que là on ne voit pas trop l’intérêt…

“There were several things in the documentary that he (MJ) made up or he lied about…”

Sam Smith saw some flaws in #TheLastDance 👀 (via @BontaSteinyGuru) pic.twitter.com/aK4wyaZJi5

— 95.7 The Game (@957thegame) May 22, 2020