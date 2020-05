Charles Barkley : « Si j’avais gagné avec Houston ? Je n’aurais même pas compté ça comme un titre »

Dans la mentalité old school, gagner des titres c’est important. Mais la manière avec laquelle vous gagnez votre bague tout autant. MVP et finaliste NBA en 1993 avec Phoenix, All-Star de 1987 à 1997, Charles Barkley a terminé sa carrière sous le maillot des Houston Rockets entre 1996 et 2000. S’il avait gagné avec eux, il n’aurait pas considéré avoir réellement remporté un titre.

« Je n’aurais même pas compté ça comme un titre. Je ne vais pas mentir. Karl Malone et moi. S’il avait gagné un titre avec les Lakers, ça n’aurait pas compté. » Charles Barkley

C’est en partie pour ça que Vince Carter n’a pas cherché à signer à tout prix avec un prétendant au titre avant d’annoncer sa retraite. Et que la décision de Kevin Durant de quitter Oklahoma City pour Golden State en 2016 après avoir mené 3-1 contre les Warriors aux 73 victoires en finales de conférence Ouest a été – et est toujours – autant décriée.

« C’est une décision qui ne me plaira jamais. Quand j’ai demandé mon transfert, je n’ai pas dit que je voulais jouer à Chicago, Boston ou Los Angeles. Je voulais juste aller dans une équipe où je pourrais rivaliser. » Charles Barkley

Au mieux sur ses 4 saisons dans le Texas, Barkley a connu les finales de conférence Ouest (défaite 4-2 face au Jazz) en 1997.