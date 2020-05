James Harden a-t-il perdu du poids ? À Tempe Butte, il a en tout cas tout fait pour

Il y a deux jours, une photo de James Harden, visiblement amaigri, a fait surface sur les réseaux.

Effet d’optique ou réelle perte de poids on ne sait pas, mais l’arrière MVP en 2017 a en tout cas fait tous les efforts pour se tenir prêt à une éventuelle reprise : le Rocket s’est entraîné chez lui puis à Tempe Butte (une butte d’origine volcanique située sur le campus d’Arizona State et souvent appelé ‘la montagne’ par les étudiants) en compagnie de son ami et ex-coéquipier à l’université Christian Polk et de Justin Allen, préparateur physique basé à Houston.

« J’ai fait beaucoup de cardio. J’ai des tapis de courses chez moi, des poids, je suis bien équipé. Ça ne m’a pas affecté comme cela a pu affecter d’autres joueurs. » James Harden

Avec eux, il a enchaîné pliométrie, yoga, entraînement en piscine, en salle… et montées et descentes de la fameuse butte. Les chambrages des twittos sur la forme physique habituelle d’Harden, Allen et Polk ont du mal à les comprendre.

« Je ne sais pas d’où ils sortent ça. Tu ne mets pas 35 points par match sans être en forme. Je crois que les gens ne comprennent pas qu’il y a plusieurs ‘body types’. Il y a des gens qui s’entraînent tous les jours, tous les jours, et pourtant leur corps ne ressemble pas à ce gars qui a 2% de masse graisseuse. Mais ce gars à 2% de masse graisseuse, il n’a peut-être pas l’endurance du gars qui en apparence est moins en forme que lui. » Justin Allen

« Je pige pas. J’ai côtoyé beaucoup de joueurs, j’ai moi-même joué au haut niveau, j’ai joué aux côtés de James à l’université, j’ai joué à l’étranger. J’ai gagné un titre de G-League avec les Vipers et j’ai connu beaucoup d’autres joueurs de haut niveau passés par la NBA. Et je vous le dis, l’éthique de travail de James est exceptionnelle. Sans cette éthique de travail, il ne serait pas là où il est aujourd’hui. » Christian Polk

via The Athletic