Victor Oladipo : « Je veux être une légende, point »; « Je trouve qu’ils ne me respectent pas vraiment […] Mais je comprends »

« C’est évidemment (un métier) très bien payé, et le lifestyle est cool, mais quand on vient d’où je viens, du PG County (comté du Prince George, Maryland), si on ne parle pas de toi comme l’un de meilleurs, ce n’est pas la peine de jouer. Je veux être une légende, point. C’est pour ça que je travaille aussi dur. Je me souviens quand personne ne savait qui j’étais, et c’est ce qui continue à me pousser chaque jour. C’est ce qui me pousse à travailler plus dur tous les jours. C’est pour ça que c’est aussi difficile de prendre une pause comme ça parce que j’ai tellement de choses à faire. » Victor Oladipo