‘The Last Dance’ aide à mettre en perspective la dynastie Warriors pour Chris Mullin : « Ils l’ont fait avec classe et dignité »

Membre de l’équipe d’Indiana ayant malmené Chicago lors des playoffs 1998 (les Bulls s’en étaient sortis au match 7), Chris Mullin a aussi été coéquipier de Michael Jordan lors des Jeux de Barcelone en 1992. Regarder The Last Dance a rappelé à l’ex-Warrior (1985-1997) le parcours 2015-20 de Golden State, avec 5 Finales NBA consécutives et 3 titres glanés.

« Je trouve que cela met bien en perspective combien les Warriors ont vécu une grande période ces cinq dernières années. C’est quelque chose de difficile à endurer, et il y a la façon dont ils l’ont fait aussi, avec grâce, classe et dignité.

[…] Je sais que Steve (Kerr), n’a pas laissé entrer les caméras, mais je pense qu’avec les années, quand on pensera à cette période on se dira : ‘Man, cette équipe des Warriors sur ces 5 ans c’était quelque chose, une période très spéciale dans la Bay Area’. » Chris Mullin

via NBC Sports