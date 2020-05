Construire une équipe autour de Tim Duncan ou Kobe Bryant ? Le choix de Matt Barnes et Stephen Jackson

Reconnus pour leurs talents de trash-talkers à leur époque respective, Matt Barnes et Stephen Jackson ont sans grande surprise choisi Kobe Bryant plutôt que Tim Duncan lorsque Bill Simmons leur a demandé autour de quel joueur ils préféreraient construire une équipe :

« Stephen Jackson : – Personnellement, je choisirais Kobe, pas Tim Duncan.

Bill Simmons : – Pourquoi ?

Stephen Jackson : – L’attitude de Kobe, je veux quelqu’un qui ait son attitude et son approche du jeu pour mener mon équipe. Je veux quelqu’un qui ne mâche pas ses mots, qui rentre dedans. À San Antonio c’était plus Pop qui devait faire ça, et je l’ai fait aussi quand j’étais là-bas. Avec Kobe, tu as tout ce dont tu as besoin dans un seul corps pour mener une équipe vers un titre. Pop a dû entourer Duncan de différentes personnalités. La seconde fois que Pop m’a fait venir, il m’a dit que c’était parce que l’équipe manquait de méchanceté. Tim était dans la bonne situation. Kobe, tu peux le mettre dans n’importe quelle situation.

Matt Barnes : – Même chose pour moi, et sans rien enlever à tout ce qu’a fait Tim, qui est l’un des meilleurs ou le meilleur ailier-fort de l’histoire, mais il a aussi bénéficié de cette régularité au niveau du coaching. En dehors de Phil, Kobe a dû faire avec beaucoup de coachs à la c**, ils ont aussi fini par devoir choisir entre lui et Shaq… J’ai eu des frissons en regardant The Last Dance quand ils ont enfin montré l’esprit de compétition d’MJ à l’entraînement, parce que c’était Kobe. Kobe était pareil. Peu importe ce que ça coûtait, il allait gagner. Ces gars voulaient gagner, pas se faire des amis. C’est pour ça que Michael et Kobe sont 1er et 2ème pour moi, avec LeBron pas loin en 3ème. Mais Kobe et MJ étaient différents, ils avaient tout dans le même package. »