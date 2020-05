Lauri Markkanen dément les rumeurs : « Je veux rester à Chicago »

Décrit comme « malheureux » à Chicago (ou plutôt dans le système de Jim Boylen ?) par une rumeur début février, Lauri Markkanen, qui a encore 1 an de contrat avant de devenir free agent avec restriction s’il ne prolonge pas d’ici là, a démenti dans le podcast finlandais Urheilucast :

« Je veux rester à Chicago et signer une prolongation, la question ne se pose pas. J’aime cette ville. » Lauri Markkanen

Cette saison l’ailier-fort de 23 ans et 2,13 m, dans sa 3ème année NBA (7ème choix 2017), n’a jamais marqué aussi peu de points ni pris si peu de rebonds par match : il est passé d’une année à 18.7 points et 9 rebonds de moyenne en 2018-19 à 14.7 points et 6.3 rebonds e moyenne en 2019-20. Son pourcentage à 3-points a aussi chuté, passant de 43.2% à 37.9%.