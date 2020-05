Damian Lillard sur la reprise : “Si nous n’avons pas une réelle possibilité de faire les playoffs, je ne jouerai pas”

Même si ça ne fait aucun doute que tous les joueurs préfèrent jouer au basket plutôt que de rester confinés chez eux, une reprise de la saison sera vécue différemment par un joueur des Warriors et par un joueur des Lakers. Quel intérêt de reprendre s’il n’y a aucune chance d’aller en playoffs ? C’est un peu l’état d’esprit qui anime Damian Lillard actuellement.

“Si nous reprenons et qu’ils nous disent : ‘Nous rajoutons juste quelques matchs pour finir la saison régulière’ et qu’ils nous balancent là-dedans pour des matchs sans intérêts sans que nous ayons une vraie opportunité d’aller en playoffs, je serai avec l’équipe, mais je ne jouerai pas. Je vous le dis direct.” Damian Lillard

Portland est actuellement 9e de la Conférence Ouest, à 3.5 victoires des Grizzlies, qui occupent la dernière place qualificative. À l’heure actuelle, la ligue n’a pas encore pris de décision officielle et personne ne sait si toutes les équipes seront conviées pour la reprise.

“Si nous revenons et que nous n’avons pas la possibilité de faire les playoffs, je viendrai pour travailler, je serai à l’entrainement avec mon équipe. Je ferai tout ça, mais je resterai assis sur le banc durant les matchs. S’ils disent que ce sera un truc du genre un tournoi entre les places 7 à 12 pour les places en playoffs, je pense que ça serait parfait.” Damian Lillard

Malgré une saison un peu plus compliquée que la précédente pour l’équipe, la star des Blazers garde confiance en son groupe pour montrer son vrai visage en playoffs. Surtout qu’ils pourraient compter sur le retour de Jusuf Nurkic notamment.

“Ça craindrait qu’on ne soit pas en playoffs parce qu’on s’est battus pour être en position de décrocher un spot. Notre pivot titulaire et notre ailier fort titulaire sont en passe de revenir, donc on a de quoi regarder vers l’avant. Maintenant, ils sont en forme pendant que tout le monde est rouillé. J’ai le sentiment que si nous revenons dans un bon état d’esprit, nous pouvons battre n’importe qui. Ça va être dur sans les fans, puisque nous avons été “off” tout ce temps et certaines personnes attendent juste l’été. Je n’ai pas joué depuis longtemps donc pour moi la saison est terminée.” Damian Lillard

Le meneur n’est pas non plus effrayé à l’idée d’affronter les Lakers si son équipe arrive à décrocher la huitième place.

“J’ai le sentiment que c’est l’affrontement que les gens veulent voir. Je ne dis pas que personne ne veut voir Memphis, ils sont 8e depuis un moment et ils l’ont mérité, vous ne pouvez rien leur enlever. Ils jouent dur, sont excitants à voir jouer et ont beaucoup de jeunes talents. Les Lakers auraient du mal contre eux, Memphis les a battus cette année, en plus ils n’auraient rien à perdre. Je pense que les deux séries seraient compliquées pour les Lakers, mais un peu plus contre nous en raison de notre expérience. Il n’y a pas si longtemps, nous avons joué à L.A et évidemment j’ai fait un gros match où nous avons gagné une rencontre serrée. En playoffs, je suis sûr qu’on peut sortir ce genre de match. Mais je veux me battre. C’est ce que nous voulons.” Damian Lillard

S’il n’a d’abord pas cru à une reprise de la saison, Damian Lillard s’est efforcé de garder la forme au fil des semaines, pour ne pas risquer une nouvelle blessure.

“Au début, je me suis dit : ‘C’est fini, je ne nous vois pas revenir.’ Puis je me suis mis dans la tête qu’il y avait une chance que ça reprenne, donc je me devais d’être prêt. Je ne veux pas être ce gars qui revient au camp d’entrainement complètement hors de forme. Ça me mettrait en danger au niveau des blessures. Je revenais juste d’une blessure à l’aine. Maintenant je suis dans un état d’esprit où je veux juste revenir et jouer. Si nous recommençons, je serai prêt. Mais si la ligue décrète que ce sont seulement les équipes de playoffs, alors je commencerai mon programme d’été. Je serai agacé parce j’aurai le sentiment qu’ils ont arrêté la saison pour aller directement en playoffs. Nous pourchassons l’équipe qui a le calendrier le plus difficile et nous sommes neuvièmes. Ça serait faible, mais c’est comme ça.” Damian Lillard

Via Yahoo!Sports