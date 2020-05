Des playoffs avec une phase de groupes ? La NBA étudie l’option. Voilà à quoi ça ressemblerait

Dans son sondage adressé aux GM, la NBA a proposé différents formats pour les playoffs, notamment un qui mélangerait les conférences, en prenant les 16 meilleures équipes, comme on l’a vu hier. Un autre, appelé “Playoffs Plus”, pour lequel il pourrait y avoir de 18 à 24 équipes impliquées, avec deux options :

Tournoi qualificatif pour les playoffs pour attribuer la 8ème place ou les 7ème et 8ème places. Rien de nouveau à ce sujet, un play-in est discuté depuis de nombreux mois, voire années

Une phase de groupes qui remplace le premier tour des playoffs.

Cette dernière option est totalement nouvelle et la ligue présente ça comme une coupe du monde. Les équipes sont regroupées dans des groupes, et s’affrontent chacune deux fois, et les deux meilleures équipes sont qualifiées directement pour le second tour des playoffs, soit la phase finale. Ce format est valable pour 20 ou 24 équipes, car il y aurait forcément 4 groupes (pour pouvoir passer ensuite à ce qui seraient des quarts de finale). Cependant, plus il y a d’équipes, plus il y aura de matchs, et la NBA limitera peut-être cette formule à 20.

On peut imaginer un tirage au sort en fonction du classement/bilan des équipes et donc des chapeaux comme cela se fait pour la coupe du monde. On prend les 20 meilleurs bilans NBA et on les organise ainsi dans chaque chapeau

Chapeau 1: Bucks, Lakers, Raptors, Clippers

Bucks, Lakers, Raptors, Clippers Chapeau 2: Celtics, Nuggets, Jazz, Heat

Celtics, Nuggets, Jazz, Heat Chapeau 3: Thunder, Rockets, Pacers, Sixers

Thunder, Rockets, Pacers, Sixers Chapeau 4: Mavericks, Grizzlies, Nets, Magic

Mavericks, Grizzlies, Nets, Magic Chapeau 5: Blazers, Pelicans, Kings, Spurs (pas d’équipe de l’Est car toutes ses équipes ont un meilleur bilan que les Wizards, 9èmes à l’Est)

Pour chaque groupe on tire au sort une équipe par chapeau, ce qui pourrait donner quelques groupes très relevés comme Lakers, Nuggets, Rockets, Mavericks et Blazers, ou bien moins comme Clippers, Heat, Pacers, Magic et Kings.

Voici un tirage au sort fictif :

Groupe 1 :

Bucks

Nuggets

Rockets

Nets

Spurs

Groupe 2 :

Lakers

Jazz

Sixers

Mavericks

Pelicans

Groupe 3 :

Raptors

Heat

Thunder

Grizzlies

Kings

Groupe 4 :

Clippers

Celtics

Pacers

Magic

Blazers

Les deux meilleures équipes de chaque groupe après 8 matchs joués, accèdent donc au second tour, soit les quarts de finale. On peut penser qu’on affecterait alors à chaque équipe une tête de série en fonction de son bilan sur la saison. Bien sûr au meilleur des 7 matchs.