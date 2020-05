Pour Quinn Cook ce sera “encore plus difficile” d’aller chercher le titre dans ces circonstances, donc pas d’astérisque

À l’heure où la saison a été mise entre parenthèses, les Lakers comptaient parmi les favoris pour remporter le trophée Larry O’Brien, au même titre que les Bucks ou les Clippers. Dans l’éventualité d’une reprise sous la forme de playoffs en format 1-16, ils seraient d’ailleurs la tête de série numéro 2. Une reprise qui devrait se faire à Disney World du côté d’Orlando. Une idée qui ne semble pas déplaire à Quinn Cook.

“Ce serait fou. Ce serait unique et tout le monde vivrait ça ensemble. Donc évidemment, nous voulons tous revenir sur les parquets parce que c’est notre sanctuaire. C’est thérapeutique pour nous. Nous adorons jouer, être avec nos coéquipiers. Mais évidemment, on essaye d’être le plus en sécurité possible. Donc, quelle que soit la direction choisie par la ligue, je sais que ça sera le mieux pour tout le monde. Nous attendons juste de voir ce qu’il va se passer.” Quinn Cook

Si Shaquille O’Neal expliquait que le titre 2020 aurait un “astérisque” en raison des circonstances, pour le meneur, le trophée sera encore plus compliqué à aller chercher que les autres années.

“Non, je pense que ce sera même encore plus difficile. Aucune équipe n’a un avantage. Aucun centre d’entrainement n’a été ouvert jusqu’à il y a quelques jours. Donc je pense que ce sera plus dur, je ne peux pas parler pour toutes les équipes, mais si les gars ne communiquent plus ou ne restent pas en contact, ça peut être compliqué au niveau de l’alchimie et de la camaraderie. Les équipes seront juste heureuses de revenir.” Quinn Cook

En attendant de prendre les entraînements collectifs, les joueurs gardent contact et maintiennent la bonne ambiance.

“Notre conversation de groupe est toujours vivante et active. Peut-être même encore plus, puisque tout ce que nous faisons est sur nos téléphones maintenant. On s’envoie beaucoup de textos, facetime, etc. On communique toujours ensemble. C’est un super groupe et les gars gardent toujours le même objectif en tête, on essaye de rester proches et de traverser ça ensemble.” Quinn Cook

