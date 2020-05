Un documentaire sur les Blazers diffusé dimanche

Une annonce de documentaire de plus ! Cette fois il n’est pas en production, puisqu’il va sortir dès dimanche. En effet, NBA TV a annoncé qu’elle va diffuser le 31 mai un documentaire intitulé Basketball Stories: Rip City Revival, qui, comme son nom l’indique, est consacré aux Portland Trail Blazers. Plus précisément des années 1989 à 1992, les plus belles de la franchise même s’ils ont remporté le titre en 1977.

Durant cette période les Blazers ont remporté deux fois le titre de conférence sous la direction de Clyde Drexler, en 1990 et 1992 avant d’échouer en finales face aux Pistons et aux Bulls.

Voici le teaser