TJ McConnell ne comprends pas les critiques à l’égard de Ben Simmons et Joel Embiid : “Il n’y a pas de joueur parfait”

Désormais dans l’Indiana, TJ McConnell a effectué ses quatre premières saisons sous les couleurs des Sixers, où il a pu côtoyer Ben Simmons et Joel Embiid. Aujourd’hui, il ne comprend pas les critiques que subissent les deux jeunes stars.

“En tant que grands joueurs vous allez faire face à la critique. Les gens vont toujours chercher la petite bête. Est-ce que je pense que c’est justifié ? Absolument pas. Ben fait des triples doubles très facilement. C’est un All-Star, l’un des meilleurs meneurs de jeu de la ligue. Il doit essayer de faire fi du bruit qui l’entoure et se concentrer sur ce qu’il fait. Je pense que c’est injuste, c’est un grand joueur.” TJ McConnell

Alors que le meneur reçoit des critiques principalement liées à son shoot, son ancien coéquipier assure que c’est un domaine que l’Australien travaille énormément.

“Il fait tout à un très haut niveau, mais les gens vont chercher la petite bête sur la chose où vous avez plus de mal. Il bosse énormément et c’est tout ce que vous pouvez lui demander. C’est un joueur d’élite sur toutes les autres choses. Il dirige l’équipe, implique les autres, défend, il n’y a pas de joueur parfait. Il a été très bon jusque là et il continue de travailler, c’est tout ce qu’on peut attendre de lui.” TJ McConnell