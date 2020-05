Doc Rivers évoque la différence essentielle de traitement entre Michael Jordan et LeBron James

Dans une interview au sujet des comparaisons entre Michael Jordan et LeBron James, Doc Rivers a mis le doigt sur quelque chose d’intéressant dans la carrière des deux.

“Cela a pris 7 années à Michael pour remporter un titre NBA. Parce qu’il ne faisait pas confiance, il ne faisait pas confiance au système, il voulait dominer à lui seul, il ne comprenait pas l’importance d’utiliser ses coéquipiers et d’utiliser tout le monde. Mais personne ne critiquait Michael. La différence entre Michael et LeBron, c’est que lorsque Michael est arrivé dans la ligue, il a surpris tout le monde par son niveau de jeu. Quand LeBron est arrivé en NBA, tout le monde s’attendait à ce qu’il soit excellent. Nous avons en quelque sorte permis à Michael de grandir pour devenir un très grand joueur, alors que nous n’avons pas permis ça à LeBron, et malgré ça il a dépassé les attentes. LeBron est meilleur que ce que les gens avaient imaginé. Nous devrions revenir en arrière et lire les articles sur l’arrivée de LeBron en NBA, et nous verrons qu’il a dépassé les attentes, et c’est remarquable. Il n’a quasiment pas été blessé, il répond toujours présent, il a réalisé certains des matchs les plus clutchs de l’histoire, et malgré ça personne ne le met en avant. “