Kendrick Perkins : “Je suis content que Michael Jordan ne soit pas mon GOAT, LeBron James est mon GOAT. Il a menti, il a jeté tout le monde en pâture”

Peu en vue sur les parquets NBA, Kendrick Perkins se fait désormais bien plus remarquer dans son rôle d’analyste NBA qui a son mot à dire sur tous les sujets et qu’on invite donc un peu partout. Il était de passage dans l’émission First Take d’ESPN pour évoquer The Last Dance.

“Il faut libérer Zeke ! Quel est le problème avec Isiah Thomas ? Isiah Thomas était un super gars et vous savez quoi ? Pour moi ils avaient un souci avec son esprit de compétition. C’était le compétiteur ultime et c’est ça qui l’a écarté de la Dream Team. Ils ont dit qu’ils ne voulaient pas jouer avec lui. Et voilà ce que j’ai à dire : The Last Dance était le meilleur documentaire que j’ai vu, mais il y a une chose que j’en ai retirée, c’est que c’était rempli de mensonges et de mouchardages. Et quand on regarde Michael Jordan, je suis content qu’il ne soit pas mon GOAT, LeBron James est mon GOAT. Il a menti, il a jeté tout le monde en pâture. Au bout du compte, The Last Dance était fait pour faire passer MJ pour un superhéros et les autres pour des méchants. Si vous regardez : Scottie Pippen est mécontent, Horace Grant est mécontent, Isiah Thomas est mécontent. Puis Jerry Krause, paix à son âme, n’est même pas là pour se défendre. J’ai parlé à beaucoup de personnes qui connaissaient Jerry Krause et qui étaient genre : ‘Jerry Krause n’était pas un si mauvais gars, il aurait dû avoir du crédit pour ce qu’il a fait, plus que ce qui lui en ont donné dans The Last Dance.’ Ils l’ont fait passer pour un mauvais gars alors qu’il avait vraiment fait du très bon boulot. Donc au final je suis content que LeBron James soit mon GOAT. Tant mieux si vous pouvez faire avec MJ et tous ses mensonges, mais LBJ est mon GOAT et je suis content de faire partie de la Team James.” Perkins