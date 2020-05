Charles Barkley : “Je suis sûr à 100% que nous allons reprendre”

La NBA semble de plus en plus se rapprocher d’une reprise. En effet, on apprenait samedi que la NBA discutait avec Disney World pour faire reprendre la saison aux alentours de la fin juillet. Un optimisme partagé par Charles Barkley, qui pense qu’une décision viendra même la semaine prochaine.

“Une décision sera prise dans le courant de la semaine prochaine. Je suis sûr à 100% que nous allons reprendre. Je sais que mes amis en MLB [Major League de Baseball] vont reprendre, idem pour la NHL. C’est quelque chose que je sais parce que je parle à mes boss chez Turner : nous allons jouer au basket. Ça aurait lieu en Floride et à Vegas, ou seulement en Floride.”

Turner Sports dispose d’un très gros contrat avec la NBA, ça ne semble donc pas étonnant que les “vedettes” de la chaîne soient au courant de ce qu’il se passe en coulisses avec la ligue.

“La clé de tout ça sera liée aux joueurs. Les joueurs vont se pousser, se battre pour les rebonds, au poste, il n’y a aucun moyen de respecter la distanciation sociale. Vous devez faire attention. Ils disent qu’ils vont les mettre dans un hôtel pendant deux ou trois mois, je me dis : ‘Bon, est-ce que les femmes de chambre vont aussi rester à l’hôtel pendant 2 ou 3 mois ? Elles vont rentrer à la maison tous les soirs. Et le personnel du room-service ? Il y a pas mal de questions sans réponse pour le moment.” Charles Barkley

Via 247sports