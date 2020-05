NBA : Aucune décision ne serait attendue vendredi

Vendredi il va y avoir une réunion du Board of Governors, c’est-à-dire entre les propriétaires NBA et Adam Silver. On pensait qu’une décision sur la reprise de la saison pourrait être prise ce jour-là, mais Woj a refroidi un peu tout le monde puisqu’il annonce qu’il ne devrait pas y avoir de décision prise à ce sujet. On peut penser qu’ils vont continuer de débattre sur les modalités d’un retour au jeu et des différents formats de compétition, dont on parle énormément ces derniers jours suite au sondage envoyé par la NBA aux GM.

Woj rapporte qu’à l’heure actuelle il y aurait toujours des discussions entre la NBA et le syndicat des joueurs au sujet des trois plans les plus sérieux pour un retour au jeu.

A noter que demain Adam Silver va s’entretenir avec les GM, qu’il a donc sondés la semaine passée.

While NBA’s Board of Governors meet with Adam Silver on Friday, there’s no current expectation for a decision on a finalized return-to-play plan to emerge from the session, sources tell ESPN. Talks on incorporating the three most serious plans remain ongoing with NBPA and teams.

