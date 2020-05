La free agency déplacée avant la draft ?

Si Pompey note que « des décisions clés » (il faudra aussi l’accord des joueurs via leur syndicat) seront prises en juin, celles concernant la draft et la free agency pourraient ne pas être imminentes (après les Finales ?) : il faut d’abord s’occuper de la saison en cours. La ligue est en discussions avec le Walt Disney World Resort d’Orlando pour une éventuelle reprise à partir de fin juillet. Sous quel format, telle est la question. Le 1er mai, la NBA avait annoncé le report de la loterie (initialement prévue le 19 mai) et du Draft Combine (initialement prévu entre le 21 et le 24 mai).