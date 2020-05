Fred VanVleet : « Peu importe la forme, je pense qu’on aura une bonne chance »

« C’est en partie pour ça que tout le monde veut revenir, en tout cas chez nous. On savait qu’on avait une bonne chance, une aussi bonne chance que n’importe qui, par rapport à ce qu’on a fait l’année dernière bien sûr, puis par rapport à notre saison après avoir perdu Kawhi et Danny (Green). On était très excités à l’idée d’approcher des playoffs et je pense que nous commençons à retrouver cette excitation de se dire : ‘Hey, on a toujours le même groupe, on a de bonnes chances, tout le monde est bien reposé’. Donc peu importe la forme que cela prendra quand on reviendra, je pense qu’on aura une bonne chance. » Fred VanVleet