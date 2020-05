Clyde Drexler pousse un coup de gueule sur le débat du GOAT et sur les comparaisons Michael Jordan – LeBron James

Avec la diffusion de “The Last Dance” et la suspension de la saison NBA, le débat à la mode est celui sur le G.O.A.T, c’est-à-dire le meilleur joueur de l’histoire. On a vu beaucoup de gens le réduire à une comparaison entre Michael Jordan et LeBron James, et ça a le don d’énerver Clyde Drexler.

“J’ai un vrai problème avec ça parce que de tous les gars qui ont pratiqué ce sport, vous discutez uniquement de ces deux comme étant le GOAT, alors qu’il y a Wilt Chamberlain et Kareem Abdul-Jabbar, qui sont deux des meilleurs joueurs de l’histoire. Je pense qu’il faut partir de ces deux-là. Puis ensuite vous avez des gars comme Dr. J (Julius Erving), Larry Bird, George Gervin, Elgin Baylor, Oscar Robertson, Jerry West. Tous ces gars sont dans la discussion donc que les gens parlent de ça aujourd’hui, pour moi c’est juste incroyable. Et j’aime Michael et LeBron, mais quand même, il ne faut rien enlever aux autres joueurs.” Drexler

Pour lui impossible de classer ces meilleurs joueurs de l’histoire, et il retire toute crédibilité à ceux qui n’ont pas pratiqué ce sport au haut niveau.

“Comment allez-vous démontrer que quelqu’un est meilleur que ces gars. Je ne comprends pas. C’est le blasphème ultime. Et ça vient toujours de personnes qui n’ont jamais joué au basket, parce que les gens qui y ont joué ont une meilleure connaissance. Tu ne classes pas des joueurs devant d’autres, personne n’était meilleur que ces gars.” Drexler

Via SportsTalk 790’s The A-Team