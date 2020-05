Gilbert Arenas se reconnait en James Harden et affirme que son “QI basket fait partie des cinq meilleurs de l’histoire”

Énorme talent qui a vu sa carrière s’arrêter trop tôt à cause de ses genoux (et d’une sale embrouille dans les vestiaires avec un de ses coéquipiers Javaris Crittenton, qui a vu les deux hommes ramener des armes), beaucoup se demandent ce qu’aurait donné Gilbert Arenas s’il avait pu continuer sa progression. L’intéressé également visiblement, puisqu’il a expliqué qu’il se retrouvait beaucoup dans un joueur actuel.

“Mon jeu était dans la même lignée que celui de James Harden, mais sans la très bonne évolution au niveau du scoring qu’il a eue. J’avais 25 ans quand je me suis blessé, donc j’aurais dû évoluer comme lui. Avec les règles actuelles, j’aurais beaucoup plus drivé vu que tout le monde est très concentré sur la ligne à trois points. Personne ne protège l’arceau, il n’y a plus de Shaquille O’Neal maintenant. Mon seul regret c’est de ne pas avoir pris ma blessure sérieusement. Je n’avais jamais été blessé, et je m’entrainais comme tous les étés au lieu de faire de la rééducation.” Gilbert Arenas.

L’ancien meneur a aussi expliqué ce qui était, selon lui, sa plus grande force. Et attention, ça peut être un peu surprenant.

“Mon QI basket fait partie des cinq meilleurs de l’histoire. On disait que j’étais un croqueur parce que je tournais à 29 points par match. Mais j’avais deux autres gars dans l’équipe qui étaient à 20 points de moyenne. Je comprenais les règles, comment gérer les possessions, aller sur la ligne et stopper l’horloge… Je manipulais les règles, de fait que ce n’était pas un sacrifice de jouer avec moi. Vous auriez préféré m’avoir comme coéquipier que Kyrie Irving. Je ne veux pas lui manquer de respect, mais il joue comme en playoffs, ce qui veut dire que chaque possession compte. Avec moi, tout le monde peut avoir sa part du gâteau et maximiser sa production, ce qui veut dire avoir un meilleur contrat.” Gilbert Arenas.

Comme tous les joueurs professionnels, l’ancien meneur s’est également beaucoup inspiré de joueurs qui évoluaient quand lui était enfant. Un en particulier avait retenu son attention.

“Penny Hardaway est le gars que j’ai le plus étudié. Mais comme quand j’étais gosse je jouais beaucoup au basket et je voulais en faire ma vie, j’ai étudié tout le monde : Kenny Anderson, Kevin Johnson, Tim Hardaway, les layups de Rod Strickland, la défense de Gary Payton… J’ai étudié tous les postes 1 et 2. D’ailleurs, mes chaussures préférées sont celles de Penny. Les porter, c’était un rêve qui devenait réalité puisque Penny était mon joueur préféré. Quand j’ai été échangé à Orlando, je savais quel numéro j’allais prendre. J’étais comme un gosse le premier jour d’école. Je ne pouvais pas dormir la nuit d’avant. Pouvoir porter les chaussures de Penny sur le parquet où il les a lui-même portées, c’est incroyable.” Gilbert Arenas.

Sélectionné au deuxième tour de la draft 2001, Arenas affiche des moyennes en carrière de 20,7 points, 3,9 rebonds et 5,3 passes décisives par rencontre.

Via Reddit