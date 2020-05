La pandémie a-t-elle mis à mal le plan des Warriors ?

Le General Manager des Warriors Bob Myers a déjà expliqué que sa franchise étudierait les options d’échange de leur choix de draft de cette année, appelé à finir très haut dans la draft. Et on peut le comprendre, puisque même si les Warriors ne sont pas à plaindre avec ce choix, difficile de prendre une décision à son propos, et c’est encore plus le cas depuis la crise du coronavirus à cause des baisses de revenus que la NBA devra gérer (les projections du salary cap vont être revues à la baisse), comme l’explique le journaliste d’ESPN Brian Windhorst.

“Le plan des Warriors pour le futur a été mis en pièce par la crise actuelle. Ils ont plus de 140 millions de masse salariale la saison prochaine, et leur vache à lait qui devait servir à payer tout ça, leur nouvelle salle, sera fermée vu que les matchs vont à priori se disputer à huis clos. Je ne pense pas qu’ils puissent se permettre d’échanger ce pick, et je ne suis pas sûr que s’ils font un trade, ce ne sera pas pour réduire leur masse salariale. Tout le monde parle d’Andre Iguodala, cette trade exception qu’ils ont récupérée. Je ne sais pas s’ils vont avoir la capacité de l’utiliser et ça va mettre en l’air leurs plans. Ils avaient quinze coups d’avance, et cette situation inattendue leur fait devoir tout gérer au jour le jour.” Brian Windhorst.

Cette trade exception (leur meilleur atout avec leur premier choix 2020 et le premier choix 2021 des Wolves) doit leur permettre de récupérer un gros joueur avec un gros salaire. Si les Warriors doivent faire sans pour des questions financières (la facture serait très très salée), ils vont donc avoir beaucoup plus de mal à significativement améliorer leur effectif.

À noter toutefois que le propriétaire Joe Lacob n’a jamais été réticent à lâcher de gros sommes pour sa franchise, et que le Chase Center va rapporter beaucoup d’argent dans les années à venir, ce qui va permettre aux Warriors d’avoir un avenir malgré tout assez rose sur le long terme. On pourrait donc imaginer que la situation ne fait pas peur à la franchise de Californie, et qu’ils n’hésiteront peut-être pas à alourdir encore leur masse salariale en recrutant un gros joueur via leur trade exception.

La montre joue aussi contre les Warriors, qui n’ont cette fois pas ce luxe de pouvoir planifier sur 3, 4 années qui viennent s’ils veulent profiter des dernières années de prime Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green notamment. Et recruter un joueur déjà confirmé leur donnera plus d’assurance qu’un rookie qu’il faudra faire grandir, surtout que dans cette draft il ne semble pas y avoir de joueur générationnel, capable de changer le visage d’une franchise. Cependant, les Californiens sont bien connus pour avoir réalisé certains des meilleurs choix de draft de l’histoire avec Curry, Thompson et Green.

