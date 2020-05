Daryl Morey : « Notre objectif c’est le titre, tout autre résultat serait une déception »

C’est sur un ton pas forcément des plus convaincus que Daryl Morey a continué à définir le titre 2020 comme l’objectif des Rockets, pour le moment 6èmes de la conférence Ouest avec un bilan identique à OKC (40-24).

Le GM de la franchise texane tient à ce que James Harden et Russell Wesbrook aient leur bagues.

GM Daryl Morey (@dmorey)on team's FaceBoook page,asked for his prediction for #Rockets in 2020: "We're focused on the title..Short of that will be disappointing.James is one of the all-time great players. My job is to give him the best chance to win the title-Same with Russell..” pic.twitter.com/LZAsGwRcmD

