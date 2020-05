Tim Hardaway raconte la fois où Jordan s’est invité à l’entraînement des Warriors en 1995… « C’était un peu la honte pour nous »

Durant l’hiver 1995 et alors que la ligue de baseball est en grève, Michael Jordan commence sérieusement à avoir envie de retrouver les parquets. On savait qu’il avait participé à quelques entraînement avec les Bulls (voir The Last Dance) avant d’officiellement les retrouver pour la fin de saison 1994-95, mais pas qu’il avait donné une correction aux Warriors… durant leur propre entraînement en Californie, où Jordan était venu rendre visite à son ami Rod Higgins (assistant coach à Golden State).

C’est Tim Hardaway, quintuple All-Star et Warrior de 1989 à 1996, qui raconte :

« Lui et Rod Higgins sont très bons amis, il était simplement venu rendre visite à Rod et a dit : ‘Hey, Rod, tu crois que Don Nelson me laisserait venir à l’entraînement avec vous ?’. Rod lui a demandé et Don a répondu : ‘Merde, pourquoi pas, bien sûr’. Il voulait voir où il se situait, où son jeu en était. Et bien sûr il était toujours là. Donc il était à l’entraînement avec nous, je suis venu le voir et je l’ai provoqué un peu en disant : ‘Voyons un peu ce que t’as dans le ventre’. Il a dit : ‘Ok, je suis toujours MJ’, j’ai répondu : ‘Tu ne joues plus depuis 2 ans, j’ai entendu que tu shootais un peu mais ici c’est du sérieux, t’as intérêt à bien lacer tes chaussures’.

Il y avait lui, Rony Seikaly, Chris Mullin et un meneur contre moi, (Latrell) Sprewell et d’autres gars. On a joué pendant deux heures, et je voulais qu’on continue parce qu’il nous bottait le cul. Il ne laissait pas Sprewell dribbler du tout, il savait exactement ce qu’il allait faire, ce qu’il ne pouvait pas faire, ses forces et ses faiblesses.

C’était comme s’il n’était jamais parti. Fadeaways, dunks, défense, passages d’écrans, contestation, sauts sur les lignes de passes… Il lui a fallu un peu de temps pour se remettre en route évidemment, mais match après match il était de plus en plus fort. Il était un peu fatigué à la fin, mais c’était quelque chose.

J’étais un peu énervé parce que je trouvais que son équipe avait pris les choses plus sérieusement que la nôtre. Mais il a fait le show. Il a dit : ‘Je peux jouer toute la soirée, mais vous avez un match demain et je ne veux pas vous cramer les jambes’. C’était un peu la honte qu’un gars qui n’avait pas joué depuis des mois vienne à notre entraînement et domine comme il a dominé, mais c’est MJ. » Tim Hardaway