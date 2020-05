Spencer Dinwiddie sur Kevin Durant : « À 80%, il est Dirk Nowitzki. À 100%, il est le meilleur scoreur de tous les temps »

Kevin Durant (tendon d’Achille opéré en juin 2019) et Kyrie Irving (épaule opérée en mars 2020) ne sont pas attendus sous le maillot de Brooklyn avant le début de la saison 2020-21, mais cela n’empêche pas les médias ou les fans de se demander, dans cette période pleine d’incertitudes, et si… ? Le Net Spencer Dinwiddie a évoqué le sujet “sur le plateau” de First Take mercredi.

« S’ils peuvent revenir et que c’est la décision qu’ils prennent (avec l’accord du staff médical), on passe d’une aspiration aux playoffs à une aspiration au titre. S’ils ne peuvent pas revenir, et c’est plutôt ce qu’ils ont dit, on veut quand même être une équipe qui fait un run en playoffs. » Spencer Dinwiddie

Contrairement à Irving, Durant n’a pas encore pu enfiler son nouveau maillot en match officiel.

« Je vois ça comme ça : à 80%, il est Dirk Nowitzki. À 100%, il est le meilleur scoreur de tous les temps, et n’importe où entre les deux, il reste un des trois meilleurs ailiers de la ligue. » Kevin Durant

