La NBA vise une reprise le 31 juillet ! 4 formats discutés

Tout à l’heure a eu lieu le Board of Governors, c’est-à-dire une réunion entre la NBA et les propriétaires des 30 franchises, lors de laquelle 4 formats de compétition ont été discutés :

La NBA devrait s’orienter vers un plan dans la semaine afin de commencer à le faire valider par les joueurs.

Information très importante qui est ressortie de cette réunion selon Shams. Adam Silver aurait annoncé aux propriétaires que l’objectif est de reprendre la saison le 31 juillet !

Pour l’instant rien n’est encore officiel, car il faudra réunir toutes les conditions de sécurité, mais une reprise à Orlando fin juillet se précise.

NBA commissioner Adam Silver and the league office informed Board of Governors that July 31 is a target date for return of season, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 29, 2020