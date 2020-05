Les résultats du sondage de la NBA auprès de 30 GM

La semaine passée la NBA a sondé les GM des 30 franchises de la ligue pour en savoir plus concernant leur position sur les formats étudiés en vue de la reprise de la saison. La NBA se penche sur de nombreux formats et pour l’aider dans sa décision elle a voulu voir quelle était la tendance. Elle a donné les résultats aux franchises et Shams a mis la main sur ces derniers.

43% veulent démarrer par la saison régulière; A noter que c’est du 50/50 chez les GM des 14 équipes qui actuellement ne sont pas en playoffs.

27% veulent démarrer par la saison régulière avec un nombre limité de rencontres avec un tournoi qualificatif pour les playoffs

Nombre de matchs de saison régulière dans le cas où cela reprendrait par la saison régulière : 72 ou 76 -> 60% sont en faveur d’une saison régulière à 72 rencontres.

57% veulent donc démarrer par les playoffs.

Format :

-Dernier jour possible pour finir la saison : 15 septembre, 1er octobre, 15 octobre ou 1er novembre. -> La majorité veulent terminer avant le 1er octobre.

Les résultats sont donc pour la plupart très partagés, ce qui ne devrait pas aider pour prendre une décision.

Additional results from NBA's GM survey, per sources:

– Most GMs want season to end no later than Oct. 1

– GMs want larger roster/more flexibility to manage their roster

– 53 percent voted to maintain traditional playoff seeding; 47 percent for reseeding https://t.co/sVwYF0ZYPT

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 29, 2020