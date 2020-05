75% des GMs en faveur d’un tournoi qualificatif pour les playoffs ?

Jeudi, Adam Silver s’est entretenu par visio-conférence avec les GMs, sondés récemment sur les différents formats possibles en vue d’une reprise de la saison 2019-20. Selon The Ringer, 75% d’entre eux ont voté en faveur du format ‘play-in tournament’, c’est-à-dire un tournoi pour déterminer les derniers qualifiés en playoffs. Une phase de groupe qui remplacerait et la fin de la saison régulière et le 1er tour traditionnel des playoffs (avec un passage en quarts directement) avait aussi été évoqué (25%).

La moitié des GMs ont par ailleurs voté pour une reprise directement en playoffs, sans finir la saison régulière. Le format 1-16 (disparition du format conférence Ouest-conférence Est pour un format global) a lui aussi récolté la majorité des voix. Les équipes les mieux classées seraient également en faveur du format tournoi.