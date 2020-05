Tony Parker conseiller spécial de Giannis Antetokounmpo : “Il a accompli tellement de choses sur et en dehors des terrains”

Ces dernières années le business est un aspect que les joueurs NBA en activité ne négligent plus, et ils y pensent bien avant leur fin de carrière. MVP en titre, Giannis Antetokounmpo vient de faire son premier gros investissement selon CNBC. Il a décidé d’investir une somme à 6 chiffres dans Ready Nutrition, qui va faire de lui un des co-propriétaires de la marque. Ready Nutrition est un fabricant de produits de nutrition sportive basé à Pittsburgh, dédiés notamment aux athlètes.

“Ce n’est pas un contrat publicitaire. Evidemment je peux aider la marque, en parler et la vendre à tout le monde, mais le deal ce n’est pas ça. C’est une société dans laquelle je crois vraiment. J’aurais pu choisir Gatorade, j’aurais pu aller avec BodyArmor, mais au bout du compte, Ready était le bon fit pour moi.” Giannis

Fondée en 2012, elle devrait faire un chiffre d’affaires de plus de 100 millions de dollars cette année selon son fondateur et président Pat Cavanaugh. Il n’est pas le premier à investir dans ce genre de société puisque Kobe Bryant l’avait fait dans BodyArmor, tout comme James Harden. Si le Grec admet qu’il aimerait suivre les pas de Kobe dans le business, il a un autre modèle et conseiller : Tony Parker.

“Beaucoup de personnes ne savent pas ce qu’il fait, mais il a énormément de business en France et aux Etats-Unis. Il a accompli tellement de choses dans sa carrière sur et en dehors des terrains.” Giannis

Une des premières initiatives du Grec avec Ready Nutrition c’est d’avoir fourni pas moins de 34 000 bouteilles d’eau de la compagnie et 34 000 barres protéinées aux écoles publiques de Milwaukee. La compagnie a elle ajouté 34 000 bouteilles pour les professionnels de la santé.

A noter que Giannis compte Budweiser, Disney, T-Mobile et Nike parmi ses sponsors.