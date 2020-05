Vers une reprise de la saison NBA à 20 ou 22 équipes; Le format se précise

C’est jeudi qu’Adam Silver proposera aux propriétaires des franchises son plan pour la reprise, et selon ESPN ces derniers devraient voter en sa faveur. Lors de la réunion du Board of Governors, 4 formats auraient été discutés :

16 équipes : passage directement aux playoffs.

20 : Une phase de groupes, puis des playoffs

22 : des matchs pour déterminer le classement et un tournoi qualificatif pour les dernières têtes de série.

30 : 72 matchs de saison régulière puis un tournoi qualificatif pour les playoffs. Il est toutefois très peu probable que toutes les équipes reprennent.

Faire revenir à 30 équipes serait désormais une option qui n’est plus vraiment considérée afin de limiter le nombre d’équipes présentes à Orlando et ainsi limiter les risques. Les deux formats privilégiés selon ESPN seraient ceux à 20 et 22 équipes. Le format à 16 équipes semble aussi être écarté car la NBA voudrait qu’il y ait quelques matchs de saison régulière avant le passage aux playoffs. Pas mal d’équipes prétendantes préfèrent notamment avoir quelques matchs dans les jambes avant de passer aux playoffs. Cela permet aussi à la NBA de générer plus de revenus.

Pour le plan à 22 équipes, il inclurait celles qui sont à au maximum 6 match de la 8ème place dans chaque conférence. Il y aurait donc New Orleans, Phoenix, Portland, Sacramento et San Antonio à l’Ouest, puis Washington à l’Est.

Pour le plan à 20 équipes, les équipes concernées seraient New Orleans, Portland, San Antonio et Sacramento.

A l’heure actuelle ce serait le plan à 22 équipes qui aurait la faveur du Board of Governors.

Pour les deux formats, il y aurait donc des matchs de saison régulière (nombre à déterminer) et ensuite un tournoi qualificatif pour décider des dernières places en playoffs. Si on en croit The Ringer, dans le cas du plan à 2 équipes, chaque franchise devrait jouer 8 matchs de saison régulière avant de passer au tournoi qualificatif pour les playoffs. Il reste à déterminer combien d’équipes joueront se tournoi qualificatif, et pour quelles têtes série, la 7 et la 8, ou uniquement la 8 ?

A noter que le format coupe du monde ne devrait pas être retenu.

Rappelons que la NBA veut redémarrer sa saison le 31 juillet.